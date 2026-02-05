Antalya'da "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik binasındaki toplantıda, ocak ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.



Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 135 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 260 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 49'unun tutuklandığını kaydetti.



Asayiş suçları kapsamında ocakta 8 bin 534 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,3'ünün aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 236 bin 324 kişi ile 886 bin 976 aracın sorgulandığını ifade etti.



Aynı dönemde narkotik suçlara yönelik 900 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 984 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 110'unun tutukladığını kaydetti.



Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 30 kilo 465 gram skunk, 16 kilo 576 gram esrar, 2 kilo 709 gram kubar esrar, 10 kilo 367 kokain, 6 kilo 556 gram eroin, 2 kilo 529 gram metamfetamin, 1 kilo 402 gram bonzai, 392 bin kullanımlık A4, 6 bin 118 sentetik ecza, 15 bin 161 ectasy, 6 bin 71 captagon ele geçirildiğini söyledi.



Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 13 operasyonda, 3 şüphelinin tutuklandığını ve 3 şüphelinin adli kontrol kararıyla 9 şüphelinin de savcılıktan serbest bırakıldığını ifade etti.



Şahin, mobil göç noktalarında 4 bin 924, merkez ve dış ilçe birimlerinde 8 bin 179 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 82 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.



Siber suçlarla mücadele kapsamında 9 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, 26'sının adli kontrol şartıyla 7'inin serbest bırakıldığını ifade etti



İl genelinde ocakta 1742 trafik kazası meydana geldiğini ve 3 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 74 bin 577 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 490 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.



Sahil güvenlik unsurlarınca ocakta 1682 saat seyir icra edildiğini aktaran Şahin, denetimlerde 396 gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 42'sine cezai işlem uygulandığını bildirdi.



Toplantı sonunda gündemdeki kayıp çocuklar sorusu üzerine Vali Şahin," Bizde ailesi tarafından aranmakta olan bir kayıp çocuk verisi yok. 100 bin gibi korkunç rakamlar kamuyounda dolaşıyor. Böyle bir verinin olma ihtimali hiç yok. Bir çocuğun kaybı demek hepimizin alarma geçmesi demektir. Bu tür kayıp olaylarında tüm Türkiye alarm veriyor." dedi.



Geçen hafta Antalya'da kaybolan çocuğun bulunması için de çok özel çalışma yaptıklarını belirten Şahin, tüm kamera kayıtlarını saatlerce incelediklerini, Adana'daki yüz tanıma kameralarına takılan çocuğu sağ salim bulup ailesine teslim ettiklerini söyledi.



Toplantıya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

