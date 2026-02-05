Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından "Sevgililer Günü" özel konseri

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında müzikseverleri Sevgililer Günü Özel Konseri'nde buluşturacak. ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat Perşembe saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda verilecek Sevgililer Günü Özel Konseri'nde sanatçı Özgün Uğurlu sahne alacak. Eserler, keyifli bir repertuvarla orkestra eşliğinde seslendirilecek. Popüler parçalardan seçmelerin yer alacağı konserin biletleri ise kısa sürede tükendi. Önümüzdeki haftaların konser biletlerine "biletinial.com" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.