Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlenecek

        Antalya'da düzenlenecek "Zeytinyağı Çalıştayı", alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da düzenlenecek "Zeytinyağı Çalıştayı", alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.


        Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan açıklamaya göre, 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamındaki çalıştay, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Çalıştayda, farklı illerden gelen uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri, zeytin ve zeytinyağına ilişkin üretim, tüketim, ticaret ve markalaşma konularında sunum yapacak.

        Program kapsamındaki masa çalışmaları ile üretim ve kalite, sağlık ve fonksiyonel değer, markalaşma ve iletişim, turizm ve gastronomi ile yönetişim ve mevzuat konularında, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak.

        Çalıştay sonunda elde edilen bilimsel ve teknik çıktılar, "Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Yol Haritası 2026–2035" başlığı altında birleştirilecek.

        ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, zeytinyağında kaliteyi bilimsel temelde ele alarak üretimden markalaşmaya uzanan güçlü bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Çalıştayın Antalya'nın zeytinyağında kalıcı bir değer üretmesi açısından önemli bir adım olduğunu aktaran Çandır, programın geniş katılımla gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

        Antalya Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da bölgede üretilen zeytinyağında kaliteyi artırmanın, doğru üretim tekniklerini yaygınlaştırmanın ve sürdürülebilirliği sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

        Çalıştay, zeytinyağında kalite bilincinin artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından "Sevgililer Günü" özel konseri
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından "Sevgililer Günü" özel konseri
        Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek
        Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek
        Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da eğitilen Afrika keseli sıçanları enkaz altındaki "göz" olacak En...
        Antalya'da eğitilen Afrika keseli sıçanları enkaz altındaki "göz" olacak En...
        Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu başladı
        Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu başladı
        Irmak taştı, şantiye ile narenciye bahçelerini su bastı
        Irmak taştı, şantiye ile narenciye bahçelerini su bastı