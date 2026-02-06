Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

        Giriş: 06.02.2026 - 08:45 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:45
        Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Yollarda oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde bazı mahallerdeki ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kumluca ilçesinde etkisini sürdüren sağanakla hortum oluştu. Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Kum, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde seralarda hasar oluştu, bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, enerji nakit hatlarında da zarar meydana geldi.

        Su baskınları, seralarda ve bölgedeki işçi evlerinde hasara yol açtı.

        Yağışın sürdüğü ilçede enerji nakil hatlarının zarar gördüğü mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

        Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'ndeki seralar da hortumdan zarar gördü. Yağış nedeniyle Yarbaşı kanalı taştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

