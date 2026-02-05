Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:05 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:08
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri salonunda yapılan antrenmanda oyuncular, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

