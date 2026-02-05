Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Seviley Gezer Boyacı
ON Hotels Alanya Belediyespor: İbrahim Emet, Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Mojarad, Saadat, Hofer (Burak Çevik, Azizcan Ataoğlu, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Mergen, Seganov, Abdullah Çam, Marshall, Çağatay Durmaz )
İstanbul Gençlik Spor: Morteza, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat ( Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Padar, Fatih Eren Uğur )
Setler: 24-26, 18-25, 18-25
Süre: 92 dakika (37, 25, 30)
ANTALYA
