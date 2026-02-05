Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Boluspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamlandı. Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.