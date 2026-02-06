Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen bir eve yapılan baskında 200 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 50 fişek, 1 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Duruşmada 2 sanığı öldürüp jandarmayı şehit etti! Silah itirafı!
        Duruşmada 2 sanığı öldürüp jandarmayı şehit etti! Silah itirafı!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        DÖSİAD başkanı Gencer güven tazeledi
        DÖSİAD başkanı Gencer güven tazeledi
        Antalya'da kuvvetli sağanak taşkınlara yol açtı minibüste mahsur kalanlar k...
        Antalya'da kuvvetli sağanak taşkınlara yol açtı minibüste mahsur kalanlar k...
        Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelere yapay zekalı destek
        Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelere yapay zekalı destek
        6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı Antalya...
        6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı Antalya...
        AGİP mecliste çalışmalarını anlattı: 'İklim mücadelesi yerelde başlar'
        AGİP mecliste çalışmalarını anlattı: 'İklim mücadelesi yerelde başlar'
        Spor turizmiyle öne çıkan Kemer, nüfusunun 90 katı turist ağırladı
        Spor turizmiyle öne çıkan Kemer, nüfusunun 90 katı turist ağırladı