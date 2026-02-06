Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen bir eve yapılan baskında 200 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 50 fişek, 1 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
