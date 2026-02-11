Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, iç sahadaki maçlarının tamamını kazanmak istediklerini belirtti.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:05
        Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor
        SÜLEYMAN ELÇİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, iç sahadaki maçlarının tamamını kazanmak istediklerini belirtti.


        Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacak Akdeniz ekibinde teknik direktör Uğurlu, AA muhabirine, "Antalya, kolay bir deplasman değil" algısının oluşmasını istediklerini söyledi.

        Futbolculara maçlardan önce, "Burası bizim evimiz. Sevdiklerimizin bizi canlı izlediği, gurur duyduğu bir yer. Burada galip gelmemiz lazım." ifadelerini kullandığını dile getiren Uğurlu şunları söyledi:


        "Sahamızda kolay kolay maç kaybetmememiz gerekiyor. İlk yarı kendi sahasında 4 puan alan bir Antalya takımı vardı. Bu takım içeride maç kaybetmediği sürece ligde kalacaktır. En büyük hedefimizin sahamızdaki maçların tamamını kazanmak. Tabi ki içeride zaman zaman istediğimizi sahaya yansıtamadığımız anlar olacak. Burada işte taraftar desteği ortaya çıkıyor."

        Antalyasporlu taraftarların son maçlarda kendilerini çok iyi desteklediğini anlatan Uğurlu, "Maçın başından sonuna kadar çok ciddi şekilde bizi destekliyorlar. Bunu biz ve oyuncularımız çok ciddi şekilde hissetti. Onlar arkamızda olduğu sürece biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Taraftarımızı yanımızda olduğu sürece onları üzmemek için iyi sonuçlar alma çabasında olacağız." diye konuştu.




        - "Oyuncularımız çok fazla çalışıyor"

        Taraftarın kendilerine ve takımlarına olan güvenini çok iyi hissettiklerini aktaran Uğurlu, taraftar ve takım bütünlüğünü sağladıkları sürece ligden düşmeyeceklerini hatta ligi iyi yerlerde bitireceklerine inandığını kaydetti.

        Sahada ortaya koymak istedikleri oyunun çok tempo istediğini ve futbolcularının o güce ulaşmaları için ağır antrenmanlar yaptıklarını söyleyen Uğurlu, "Oyuncularımız çok fazla çalışıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Oyuncularımız fizik olarak yukarıya çıktıkları için sahada mücadele edecek gücü kendilerinde buluyor. Yüksek şiddette oynamak istiyorsan antrenmanda iyi çalışman gerekiyor. Futbolcularımız bu çalışmanın karşılığını da sahada artan performanslarıyla alıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

