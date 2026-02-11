Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

        Antalya'da 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında "Zeytinyağı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:10
        Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi
        Antalya'da 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında "Zeytinyağı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Antalya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman ile İl Kültür ve Turizm müdürlükleri işbirliğiyle Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi.

        Çalıştayda konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, zeytin ve zeytinyağının kent için sadece bir ürün değil, aynı zamanda kimlik meselesi olduğunu söyledi.

        Dünya genelinde zeytinyağı üretiminin yaklaşık 3,5 milyon ton düzeyinde olduğunu belirten Bülbül, "Ülkemizde ise zeytinyağı üretimi 310 bin ton düzeyindedir. Bu üretim ise kişi başına yaklaşık 3,5 kilogram zeytinyağına karşılık gelmektedir. Buna karşın kişi başına fiili tüketimimiz yaklaşık 2,5 kilogram seviyesindedir." dedi.

        Bülbül, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde ancak Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin gerisinde olduğunu kaydetti.

        Zeytin ve zeytinyağında dünyayla rekabet edebilmek için kalitenin önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları dile getirdi:

        "Artık rekabet miktar üzerinden değil, kalite ve katma değer üzerinden yürümektedir. Türkiye, zeytin ve zeytinyağında dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir. Ancak son yıllarda üretimde yaşanan dalgalanmalar, iklim değişikliği ve artan maliyetler, bize yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir.


        Bu yol haritasının merkezinde istikrarlı verim, doğru tarımsal uygulamalar ve yüksek kalite yer almak zorundadır. Bu noktada Antalya olarak çok güçlü potansiyele sahibiz. Erken hasat imkanımız, kaliteli üretime son derece uygun ekolojik koşullarımız ve tecrübeli işletmelerimiz bulunmaktadır."

        - "Son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı"


        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak ise çalıştayın zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından önemine işaret etti.

        Daha önce zeytin ve zeytinyağı çalışmalarıyla ilgili zeytin mektepleri programı yaptıklarını anlatan Irmak, "Zeytinin ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Binlerce zeytin ağacını dağıttık, son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı. Dağıtılan zeytin ağaçlarının hepsinin meyvesini almaya başladık." diye konuştu.

        Uzman akademisyenlerin, sektör ve kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sunumlar yapıldı.

