        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi

        Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:16
        Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi
        Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçe sakinlerinin sağlıklı gıdaya ulaşması için yapılan denetimler devam ediyor.


        Bu kapsamda ekipler, okul kantinleri, restoranlar, fırınlar ile halkın ortak kullanım alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kontrol etti.


        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesinin en temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

        Kotan, halk sağlığını koruyan bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

