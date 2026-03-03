Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:AlanyaOba Statı
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Erbil, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 46 Ümit Akdağ), Aliti, Viana, Enes Keskin (Dk. 46 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 73 İzzet Çelik), Efecan Karaca (Dk. 59 Hwang), Janvier, Hagi, İbrahim Kaya, Güven Yalçın (Dk. 59 Mounie)
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Dk. 90 Yusuf Dağhan Kahraman), Jakobs (Dk. 67 Singo), Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla (Dk. 90 Gökdeniz Gürpüz), Sane (Dk. 77 Armando Can Güner), Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Lang)
Goller: Dk. 6 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 29 Nhaga (Galatasaray), Dk. 78 Mounie (Corendon Alanyaspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.