        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, takıma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 00:09 Güncelleme:
        Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.


        Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabiki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

