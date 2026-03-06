Canlı
        Haberleri

        Türkiye'den 2 ayda yaklaşık 101 milyon dolarlık biber ihracatı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yurt dışına yılın 2 ayında 100 milyon 860 bin dolarlık biber satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Türkiye'den 2 ayda yaklaşık 101 milyon dolarlık biber ihracatı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yurt dışına yılın 2 ayında 100 milyon 860 bin dolarlık biber satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen 67 milyon 899 bin dolarlık biber ihracatı, bu yıl aynı döneme göre yüzde 48,54 arttı. Bu yıl 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde 100 milyon 860 bin dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildi.

        En fazla biber 23 milyon 206 bin dolarlık ihracatla Romanya'ya gönderildi. Romanya'yı ise 16 milyon 933 bin dolarla Almanya, 13 milyon 356 bin dolarla Polonya takip etti.

        Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 74'ü ise Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) gerçekleştirildi. BAİB'ten yılın 2 ayında yurt dışına 73 milyon 968 bin dolarlık biber satışı yapıldı. Bölgenin biber ihracatında geçen yıla göre ise yüzde 58,69 artış yaşandı.

        - Biber ihracatı domatesi geçti

        BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin biber üretiminde ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

        Son bir yıldır biber ihracatında ciddi artış yakaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemiz domates üretiminde ve ihracatında en yüksek paya sahipken, son bir yıldır biber artık domatesi geçti. Biber ihracatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 76 civarında bir artış söz konusu. Bu da yaş meyve ve sebze ihracatını olumlu etkiliyor." dedi.

        Türkiye'nin biber ihracatının büyük bir bölümünün Batı Akdeniz'den sağlandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ülkenin biber ihracatına katkımız yüzde 75'ler civarında. Çünkü örtü altında en fazla uzmanlık alanımız biberde. Pek çok üründe yüzde 50'nin üzerinde katkımız var, domates, salatalık, nar gibi ama biber açık ara önde gidiyor." diye konuştu.

        Başkan Çavuşoğlu, biber ihracatında Avrupa ülkelerinin önemli bir pazar olduğunu kaydetti. Türkiye genelinden en fazla ihracatı Romanya, Almanya ve Polonya'ya yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgelerinden ise en fazla Almanya'ya biber gönderildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

