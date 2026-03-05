Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa'ya tekrardan gitmek anlamında en büyük şansımız olabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 23:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa'ya tekrardan gitmek anlamında en büyük şansımız olabilir." dedi.

        Fink, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        Alman teknik adam, önceki maçlara göre rotasyona giderek 5 farklı oyuncusuna şans verdiğini söyledi.

        Topa daha fazla sahip olan taraf olduklarını ve galibiyeti hakettiklerini dile getiren Fink, "Kaçırdığımız penaltı da vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çaıştık. Oyuncularım istediğimi her geçen gün fazlasıyla yapmaya başladılar. Gol yemeden maçı tamamlamış olmamız da önemli." dedi.

        Sonuçtan mutlu olduğunu aktaran Fink, "Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa'ya tekrardan gitmek anlamında en büyük şansımız olabilir. Ligde ilk 5'e, 4'e girip Avrupa'ya gitmek çok zor olduğu için bu anlamda Türkiye Kupası bizim için büyük bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

        Fink, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldıklarını anımsatarak, "Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz ama favori değiliz. Sürprizlere inanan biriyim. Konferans Ligi'nde belki sürpriz yapacağız. Ligin de geri kalan kısmında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Thorsten Fink, takımının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Hesap.com Antalyaspor, kupaya puansız veda etti
        Hesap.com Antalyaspor, kupaya puansız veda etti
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Türk Eğitim-Sen Antalya Şubesi "Kadınlar Günü"nü kutladı
        Türk Eğitim-Sen Antalya Şubesi "Kadınlar Günü"nü kutladı
        Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Samsunspor: 2 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Samsunspor: 2 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)
        Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)
        Kumluca Belediye Meclisinin Mart Ayı Toplantısı yapıldı
        Kumluca Belediye Meclisinin Mart Ayı Toplantısı yapıldı