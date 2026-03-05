Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Şener, Ferhat Çalar
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Dzhikiya, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 84 Muhammed Emin Özkul), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 72 Ballet), Hasan Yakub İlçin, Saric (Dk. 46 Ceesay), Abdulkadir Ömür, Boli (Dk. 61 Storm), Gueye (Dk. 61 Kerem Kayaarası)
Samsunspor: Okan Kocuk, Enes Albak (Dk. 67 Mendes), Satka, Diabate (Dk. 67 Van Drongelen), Soner Gönül, Makoumbou, Yalçın Kayan (Dk. 85 Tomasson), Celil Yüksek, Yunus Emre Çift, Elayis Tavsan (Dk. 67 Holse), Ndiaye (Dk. 67 Moundilmadji)
Goller: Dk. 59 Ndiaye, Dk. 89 Moundilmadji (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Gueye, Dk. 45 Dzhikiya, Dk. 62 Samet Karakoç. Dk. 77 Bahadır Öztürk (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Elayis Tavsan (Samsunspor)
ANTALYA
