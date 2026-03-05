Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Şener, Ferhat Çalar

        Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Dzhikiya, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 84 Muhammed Emin Özkul), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 72 Ballet), Hasan Yakub İlçin, Saric (Dk. 46 Ceesay), Abdulkadir Ömür, Boli (Dk. 61 Storm), Gueye (Dk. 61 Kerem Kayaarası)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Enes Albak (Dk. 67 Mendes), Satka, Diabate (Dk. 67 Van Drongelen), Soner Gönül, Makoumbou, Yalçın Kayan (Dk. 85 Tomasson), Celil Yüksek, Yunus Emre Çift, Elayis Tavsan (Dk. 67 Holse), Ndiaye (Dk. 67 Moundilmadji)

        Goller: Dk. 59 Ndiaye, Dk. 89 Moundilmadji (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Gueye, Dk. 45 Dzhikiya, Dk. 62 Samet Karakoç. Dk. 77 Bahadır Öztürk (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Elayis Tavsan (Samsunspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

