Antalya'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvan ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.



Selin Nisa Ş. idaresindeki 48 AVE 743 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle'deki Nüfus Müdürlüğü Kavşağı'nda, Kadir D'nin kullandığı 07 BAN 278 plakalı panelvanla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Selin Nisa Ş. ile motosikletteki Zeynep A. yaralandı.



Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Zeynep A., buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

