Alanya'da akan trafikte yol ortasında bekleyen kadın tehlike oluşturdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda akan trafikte araçların arasında bekleyen bir kadın, trafik güvenliğini tehlikeye attı.



Oba Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, akan trafiğe rağmen şeritlerin ortasına yürüdü.



Araçların hızla gelip geçtiği sırada bir süre yolun ortasında bekleyen kadın, sürücülerin korna çalmasına rağmen bulunduğu yerden ayrılmadı.



Sürücüler ise kadına çarpmamak için yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı.



Kadın, hem kendi hem de trafikteki kişilerin can güvenliğini tehlikeye attı.



Bir süre sonra olay yerine gelen bir araçtan inen iki kişi, kadını yol kenarına götürerek bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

