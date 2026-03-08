Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu çalışan kadınları ziyaret etti

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu çalışan kadınları ziyaret etti

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

        Avcıoğlu, ilçede çeşitli meslek gruplarında görev yapan kadınları ziyaret ederek, kadınlara çiçek verdi.

        Ziyaretlerde kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki katkısına dikkati çeken Avcıoğlu, kadın emeğinin hem üretimde hem de sosyal hayatın gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Kadınların fedakarlıkları ve çalışkanlıklarıyla toplumun temel direklerinden biri olduğunu belirten Avcıoğlu, "Kadınlarımız üretimden aile hayatına, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar her alanda büyük emek ortaya koyuyor. İlçemizin gelişmesinde ve üretim gücünün artmasında kadınlarımızın katkısı çok önemli. Emek veren, üreten ve mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!

        Benzer Haberler

        Ambulans şoförü Gülser: Direksiyonda saniyelerle yarışıyoruz
        Ambulans şoförü Gülser: Direksiyonda saniyelerle yarışıyoruz
        Yangında dairede mahsur kalan kedi 'Duman'ı itfaiye kurtardı
        Yangında dairede mahsur kalan kedi 'Duman'ı itfaiye kurtardı
        Korkutan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Evin boş olması muht...
        Korkutan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Evin boş olması muht...
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 k...
        Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 k...