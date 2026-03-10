Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serik'te hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi açıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Giriş: 10.03.2026 - 11:34
        Serik'te hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi açıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


        Halk Eğitim ve Gençlik merkezleri işbirliğinde Serik Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, 33 eser yer aldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin 2 ayda yaptıkları eserleri sergi ile vatandaşla buluşturduklarını söyledi.

        Amaçlarının ebru, hat ve naht gibi sanatları daha yaygın hale getirmek istediklerini ifade eden Türkmen, serginin gün boyunca açık kalacağını bildirdi.

        Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik Merkezi Müdürü İsa Seyyar, okul müdürleri, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

