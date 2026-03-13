Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşen kazada, Ergün Kodak yönetimindeki 07 BPC 112 plakalı otomobil ile Berkay Çelik idaresindeki 34 KSS 707 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, Kodak idaresindeki otomobilde bulunan Filiz Akbaş ile Hanife Bayram yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

