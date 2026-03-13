Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Abdülkadir Ömür), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay (Dk. 63 Ramzi Safuri), Ballet, Soner Dikmen, Saric (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Storm (Dk. 63 Doğukan Sinik), Van de Streek
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski (Dk. 87 Sorescu), Ogün Özçiçek (Dk. 75 Gidado), Gassama, Lungoyi (Dk. Yusuf Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Camara), Bayo
Goller: Dk. 59 ve 76 Bayo, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 82 Camara (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Ramzi Safuri (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Saric, Dk. 49 Ballet, Dk. 74 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45+4 Lungoyi, Dk. 46 Nazım Sangare (Gaziantep FK)
