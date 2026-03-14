BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı ve 9 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Ramazan Keskin, bölgeyi daha rekabetçi, daha katma değerli ve daha sürdürülebilir bir yapıya taşımak istediklerini söyledi.



Keskin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Mehmet Çınar ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.



Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'te Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Nisan'da Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde yapılacağını hatırlatan Keskin, kendisinin ve yönetiminin aday olduğunu belirtti.



Daha önceki yönetimlerde de görev aldığını dile getiren Keskin, bölgeyi çok iyi bildiğini kaydetti.



Birlikten geçen yıl 2 milyar 830 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Keskin, "Bölgemizdeki ihracatın artırılması için saha çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yurt dışı heyet ziyaretlerini önemsiyoruz ancak yılda 2 ya da 4 defa yapabiliyoruz, bunları çevrimiçi şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bölgeyi daha rekabetçi, daha katma değerli ve daha sürdürülebilir bir yapıya taşımak için kapsamlı bir proje hazırladık." diye konuştu.



BAİB'in toplam 13 bin 60 üyesi olduğunu aktaran Keskin, 2 bin 380 üyenin 20 bin dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.



