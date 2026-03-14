        BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı ve 9 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Ramazan Keskin, bölgeyi daha rekabetçi, daha katma değerli ve daha sürdürülebilir bir yapıya taşımak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Keskin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Mehmet Çınar ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'te Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Nisan'da Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde yapılacağını hatırlatan Keskin, kendisinin ve yönetiminin aday olduğunu belirtti.

        Daha önceki yönetimlerde de görev aldığını dile getiren Keskin, bölgeyi çok iyi bildiğini kaydetti.

        Birlikten geçen yıl 2 milyar 830 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Keskin, "Bölgemizdeki ihracatın artırılması için saha çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yurt dışı heyet ziyaretlerini önemsiyoruz ancak yılda 2 ya da 4 defa yapabiliyoruz, bunları çevrimiçi şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bölgeyi daha rekabetçi, daha katma değerli ve daha sürdürülebilir bir yapıya taşımak için kapsamlı bir proje hazırladık." diye konuştu.

        BAİB'in toplam 13 bin 60 üyesi olduğunu aktaran Keskin, 2 bin 380 üyenin 20 bin dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!

