        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanmasına devam ediliyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:43
        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının üçüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada, bazı CHP milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile sanıkların aileleri ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

        Kimlik tespitinin ardından duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

        - "Döviz bürosunun yıllık işlem hacmi 1 milyar dolara ulaşıyor"

        Tutuksuz sanık A.Y, yaklaşık 1500 çalışanı olan ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren bir iş insanı olduğunu belirterek, iddianamede geçen döviz bürosunun da yüzde 70 hisse oranında sahibi olduğunu söyledi.

        Bu döviz bürosunun işlerini avukatlarına devrettiğini, işlemlerin onlar tarafından yürütüldüğünü savunan A.Y, dosyada adı geçen birçok kişiyi tanımadığını öne sürdü.

        A.Y, Muhittin Böcek ile samimiyetinin çok fazla olmadığını, görüşmeye randevu alarak gittiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

        "Belediyeden ihale aldım ama iptal oldu. Neden iptal olduğuyla ilgili Muhittin Böcek ile görüştüm. Kendisine sitem ettim. Bana 'Ben bu konulara karışmam.' dedi. İki restoranımla ilgili ruhsat işi vardı, yardımcı olabileceğini söyledi ama o da öyle kaldı. Mustafa Gökhan Böcek ile bir araya gelmişliğim yok. Burada yargılanıyorum ama hakkımda delil veya şahit yok. Vicdanım rahat."

        Seçimler zamanında bir siyasi parti hariç hepsine bağışlarda bulunduğunu öne süren A.Y, Muhittin Böcek'in kendisini arayarak, "Çorbada tuzun bulunsun" demesi üzerine Anadolu Reklam firması üzerinden bir miktar bağışta bulunduğunu ifade etti.

        Yapılan bağışta bir zorlama olmadığını, herhangi bir beklentisinin de bulunmadığını iddia eden A.Y, sadece seçimlerde yardımcı olmak istediğini savundu.

        A.Y, döviz bürosundan yapılan birçok işten haberinin olmadığını iddia ederek, "Döviz bürosunun yıllık işlem hacmi 1 milyar dolara ulaşıyor. Döviz bürosunda altın işi yaptıklarını sanmıyorum. Kurumsal bir yerdir. Bırakın kara parayı, bir paranın aklanması ile suçlanmak bile gerçekten üzücü. Kayıt dışı paraya tenezzül etmemişimdir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        - "MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yaptık"

        Tutuksuz sanık E.A. ise döviz bürosu üzerinden A.Y. ile ortak olduklarını belirterek, "Bu olayda anlaşılıyor ki kullanılmışız. Bu paraların rüşvet parası olduğunu bilmiyordum. M.Y, B.Ç. ve Mustafa Gökhan Böcek bize gelerek 80 milyon liralık döviz almak istediler. 80 milyon lirayı hesabımıza geçirdiler. Karşılığında dövizi elden ödedik. Parayı teslim ettiğimize dair imzalarını aldım. Yapılan işlemin miktarı yüksek olmasından dolayı MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yaptık." diye konuştu.

        Bundan 15-20 gün sonra Mustafa Gökhan Böcek'in tutuksuz sanık Z.K. ile gelerek döviz bozdurmak istediğini söylediğini, ancak kendilerinde 70 milyon lira civarında nakit olmadığı için tutuksuz sanık S.İ'ye yönlendirdiğini anlatan E.A, "Dövizi bizim elemanlarımız götürdü. Bir altın bozdurulmadı, döviz üzerinden işlem yapıldı. Ama altın bozdurulmuş gibi bir işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

        E.A, daha sonra B.Ç'nin 55 milyon lira değerinde döviz alacağını söylediğini, parayı banka üzerinden hesaplarına geçilmesinin ardından evrakları imzaladıklarını belirterek, B.Ç'nin parayı Mustafa Gökhan Böcek'e teslim etmelerini istediğini ve bu 55 milyon lirayı da MASAK'a şüpheli işlem olarak bildirdiklerini anlattı.

        - "Mustafa Gökhan Böcek belediye başkanının oğlu olduğu için şüphelenmedik"

        Döviz bürosu ortaklarından tutuksuz sanık M.A. ise Türkiye'de en çok şüpheli işlem bildirimi yapan döviz bürosu olduklarını, işledikleri öne sürülen suçu kabul etmediklerini söyledi.

        Paraların banka üzerinden hesaplarına geldiğini, rüşvet ya da kayıt dışı para olup olmadığını bilmediklerini savunan M.A, "M.Y. ve B.Ç'yi ilk defa gördük. Mustafa Gökhan Böcek, bize onların Ankara'dan gelen yatırımcılar olduğunu söyledi. Mustafa Gökhan Böcek belediye başkanının oğlu olduğu için de şüphelenmedik." dedi.

        Tutuksuz sanık kuyumcu S.E. de kendisine döviz değil fiziki altın geldiğini öne sürerek, M.A. ve E.A'ya güvendiği için 70 milyon liralık işlemi MASAK'a bildirmediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        İlanlar mercek altında
        İlanlar mercek altında
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Benzer Haberler

        Çandır, Ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni değerlendirdi Antalya Tica...
        Çandır, Ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni değerlendirdi Antalya Tica...
        Alanya'da hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
        Alanya'da hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
        Huzurevi sakinlerine güvenli teknoloji eğitimi verildi
        Huzurevi sakinlerine güvenli teknoloji eğitimi verildi
        Park halindeki otomobil yola çıkarken elektrikli bisiklete çarptı Kaza anı...
        Park halindeki otomobil yola çıkarken elektrikli bisiklete çarptı Kaza anı...
        Antalya'da doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına...
        Antalya'da doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına...
        Antalya ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dö...
        Antalya ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dö...