GÜNCELLEME - Antalya'da doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen 3 kişi serbest bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne ile 2 kızı serbest bırakıldı.



Serik Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B, kızları F.B. ve S.B. ile görevli doktor arasında arbede yaşandı.



Arbedede doktor ve 3 hemşire yaralandı.



Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.



"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları S.B, F.B. ve S.B'yi emniyete götürdü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Kaymakamın açıklaması



Serik Kaymakamı Cemal Şahin, yazılı açıklamasında, 17 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan bilgiler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğunu belirtti.



Edinilen bilgilere göre, tedavi gören bir hastanın yakınları ile sağlık personeli arasında yaşanan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbede boyutuna ulaştığını aktaran Şahin, olay sırasında görevli sağlık personeline yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunulduğu iddiası üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatıldığını bildirdi.



Şahin, darbedildiğini beyan eden sağlık personeline yönelik yapılan muayene sonucunda yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata başlanmış olup, olayda adı geçen şahıslar 18 Mart'ta adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir."

