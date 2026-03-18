        GÜNCELLEME - Antalya'da doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen 3 kişi serbest bırakıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne ile 2 kızı serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen 3 kişi serbest bırakıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne ile 2 kızı serbest bırakıldı.

        Serik Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B, kızları F.B. ve S.B. ile görevli doktor arasında arbede yaşandı.

        Arbedede doktor ve 3 hemşire yaralandı.

        Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

        "Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları S.B, F.B. ve S.B'yi emniyete götürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        - Kaymakamın açıklaması

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, yazılı açıklamasında, 17 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan bilgiler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğunu belirtti.

        Edinilen bilgilere göre, tedavi gören bir hastanın yakınları ile sağlık personeli arasında yaşanan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbede boyutuna ulaştığını aktaran Şahin, olay sırasında görevli sağlık personeline yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunulduğu iddiası üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatıldığını bildirdi.

        Şahin, darbedildiğini beyan eden sağlık personeline yönelik yapılan muayene sonucunda yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata başlanmış olup, olayda adı geçen şahıslar 18 Mart'ta adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

        Antalya Kent Konseyi'nden 'falezler' raporu: İşgaller sonlandırılsın
        Antalya Kent Konseyi'nden 'falezler' raporu: İşgaller sonlandırılsın
        Antalya'da müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu aranıyor
        Antalya'da müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu aranıyor
        Antalya'da 'emanet' ve 'kar payı' vaadiyle 50 milyon liralık dolandırıcılık...
        Antalya'da 'emanet' ve 'kar payı' vaadiyle 50 milyon liralık dolandırıcılık...
        Antalya'da Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan Karakol Botu göreve başladı
        Antalya'da Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan Karakol Botu göreve başladı
        Bir hafta önce satın aldığı araç alev alev yandı Yangına ilk müdahale, o sı...
        Bir hafta önce satın aldığı araç alev alev yandı Yangına ilk müdahale, o sı...
        'Park yeri' tartışmasında market çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
        'Park yeri' tartışmasında market çalışanını öldüren şüpheli yakalandı