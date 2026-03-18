        Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

        Kumluca Kaymakamlığı ilçede bulunan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 22:59 Güncelleme:
        Kumluca’da bir restoranda gerçekleştirilen iftara Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Aydın, Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katıldı.

        İftar programı öncesi şehit ve gazi ailelerini kapıda karşılayan Kaymakam Bahadır Güneş ve eşi, yemek boyunca da masaları dolaşarak misafirlerle yakından ilgilendi.


        İftarın ardından konuşan Güneş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümünde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar programında birlikte olmak istediklerini söyledi.

        Çanakkale savaşında Elmalı, Finike ve Kumluca'dan çok sayıda şehit bulunduğunu anımsatan Güneş, "Bu savaşta sadece Kumluca’dan 11 şehit verilmiş. Bugün burada rahat ve huzur içinde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Yaşadıkları topraklar için canlarını hiçe sayarak, kanlarını akıtan aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden geriye kalan topraklar, aziz hatıralarınız ve aileleriniz bizlere emanettir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından dua okundu.


        Daha sonra şehit aileleri ve gazilere Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Restoranda dehşet anları
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        HSK kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı değişti
        Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geld...
        Yaban hayatı gözlemcisinden leyleğin bozulan yuvası için çağrı (2)
        Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
        Joao Pereira: "Ligi iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor''
        Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçının ardından
