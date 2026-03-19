Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da emekli öğretmen kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

        Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muharrem Yeğenoğlu, Akdeniz Üniversitesinde kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 10 yıldır böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele eden ve 9 yıldır da organ nakli bekleme listesinde yer alan 67 yaşındaki Yeğenoğlu, Akdeniz Üniversitesinden gelen telefonla bayram sevincini ikiye katladı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinde kadavradan böbrek nakli operasyonu geçiren Yeğenoğlu, sağlığına kavuştu.

        Taburcu edilen Yeğenoğlu, "Diyalize giriyordum. Diyaliz kolay bir şey değil. Böbreğini bana veren kardeşimin ahirete intikal ettiğini biliyorum. O aileye büyük bir sabır diliyorum. İnşallah böbreğini veren kardeşim de ahirette bunun sevabını alır. Çünkü bir cana can kattı. Hayatta en güzel şey bu." ifadesini kullandı.

        - "Yeniden doğdum"

        Organ naklinin caiz olduğunu vurgulayan Yeğenoğlu, insanların korkmadan organlarını bağışlayabileceğini belirtti.

        Yeğenoğlu, nakil sonrası adeta yeniden doğduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bir cana can katmak kadar hayatta en sevimli olan nedir ki acaba? Bir insana en büyük iyiliklerin iyiliği yani. Ben bundan dolayı kardeşlerime, ülkemizdeki bütün vatandaşlara hiç çekinmeden, rahatlıkla diğer bir sıkıntıda olan kardeşlerine yardım edebilmeleri için organ bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biz 10 yıldır böbrek bekliyorduk. Şimdi ben yeniden doğdum. Yeniden bir hayata kavuştum. Dünyada en büyük iyilik bu."

        Yeğenoğlu, bağışlanan böbreğin kendisi için büyük bir bayram hediyesi olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Benzer Haberler

        Serik'te protokol bayramlaştı
        Başkan Kocagöz belediye personeliyle bayramlaştı
        Ramazan sonrası beslenmede aşırıya kaçmak kalp krizi riskini artırıyor
        Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor
        Çarpışan iki araçtan biri üst geçidin ayaklarına çarptı: 1 ağır yaralı
        Antalya Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
