        Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Kızıldeniz üzerinden gelen ve Antalya Körfezi'nde yoğun olarak görülmeye başlanan denizanalarının nisanda geçişlerini tamamlamaları bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Kızıldeniz üzerinden gelen ve Antalya Körfezi'nde yoğun olarak görülmeye başlanan denizanalarının nisanda geçişlerini tamamlamaları bekleniyor.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Sualtı Topluluğu üyeleri, son günlerde kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin araştırma dalışı yaptı.

        Gökoğlu ve öğrencileri, su altında karşılaştıkları çok sayıda denizanasını görüntüledi.

        Falezlerde yürüyüş yapan vatandaşlar da deniz yüzeyinde yoğun şekilde denizanası görülmesinin şaşkınlığını yaşadı.

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

