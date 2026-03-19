Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Kızıldeniz üzerinden gelen ve Antalya Körfezi'nde yoğun olarak görülmeye başlanan denizanalarının nisanda geçişlerini tamamlamaları bekleniyor.



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Sualtı Topluluğu üyeleri, son günlerde kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin araştırma dalışı yaptı.



Gökoğlu ve öğrencileri, su altında karşılaştıkları çok sayıda denizanasını görüntüledi.



Falezlerde yürüyüş yapan vatandaşlar da deniz yüzeyinde yoğun şekilde denizanası görülmesinin şaşkınlığını yaşadı.



