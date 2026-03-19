        Antalya Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Şahin, mesajında, rahmet ve mağfiret dolu Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birbirine yaklaştığı, aile bağlarının ve toplumsal dayanışmanın güç kazandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu bayramda da sevdiklerimizle bir araya gelmenin, komşuluk bağlarımızı güçlendirmenin ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmenin kıymetini bir kez daha hatırlayalım. Çünkü paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte olmanın verdiği güç, bizi ayakta tutan en sağlam bağdır. Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da sevdiklerimize kavuşmanın heyecanıyla birçoğumuz yollara çıkacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını, yolculukları boyunca dikkat ve sabrı elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki, trafik kurallarına uymak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda birbirimize karşı en temel sorumluluğumuzdur. Bayram tatili süresince trafik ekiplerimiz sahada olacak, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

