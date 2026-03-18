İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, Antalya'da protesto edildi.



Kudüs Platformu'nca Çelebi Mehmet Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası "Aksa'ya sahip çık" etkinliği düzenlendi.



Platformu adına basın açıklaması yapan Hasan Çaylak, her bireyin, ibadet etme ve dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahip olduğunu belirtti.



Dünyanın, tarihin en büyük inanç ve yaşam hakkı ihlaline seyirci kaldığını kaydeden Çaylak, "İbadethaneler, savaşın en kanlı anında bile dokunulmazlığı olan mukaddes mekanlardır. İşgalci İsrail rejimi, tam 18 gündür Mescid-i Aksa’nın kapıları asıl sahibi olan Müslümanlara tamamen kapatmış durumdadır." ifadesinde bulundu.



Çaylak, Ramazan ayının maneviyatının en zirve yaptığı günlerde Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulmasının sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemi olduğunu vurguladı.



İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişimin, insanlık tarihinin kara sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçeceğini aktaran Çaylak, şunları kaydetti:



"Kudüs’te ibadet hakkını gasp eden el ile Gazze’de çocukların üzerine tonluk bombalar yağdıran el aynı kirli merkezden komuta edilmektedir. Gazze’de katliamlar artık hiçbir sınır, hiçbir kural ve hiçbir insani değer tanımamaktadır. Şehit sayısı 72 bini aşmış, şehirler devasa birer enkaz yığınına ve çocuk mezarlığına dönüştürülmüştür. İsrail, sadece modern silahlarla değil, suyu keserek, gıdayı engelleyerek ve hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekûn yok etmeyi amaçlayan sistematik bir açlık soykırımı yürütmektedir."



Konuşmaların ardından dua edildi.

