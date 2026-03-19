Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi yeniden beyaza büründü.



Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, kar yağışı sonrası zirvede kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.



Kar kalınlığının zirvede yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığını belirten Culfa, "Dün başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Sabah Tahtalı Dağı beyaza büründü. Bayram arifesine taze kar yağışının gelmesi misafirlerimiz için güzel bir sürpriz oldu. Yağış, seferlerimiz açısından herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı." dedi.



Teleferik seferlerinin güvenli şekilde devam ettiğini kaydeden Culfa, işletmelerinin bayramda da hizmet vereceğini, beyaza bürünen Toros Dağları'nı panoramik olarak izlemek isteyenleri tesislerine beklediklerini ifade etti.

