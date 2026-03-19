Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

        Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi yeniden beyaza büründü.

        Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, kar yağışı sonrası zirvede kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

        Kar kalınlığının zirvede yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığını belirten Culfa, "Dün başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Sabah Tahtalı Dağı beyaza büründü. Bayram arifesine taze kar yağışının gelmesi misafirlerimiz için güzel bir sürpriz oldu. Yağış, seferlerimiz açısından herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı." dedi.

        Teleferik seferlerinin güvenli şekilde devam ettiğini kaydeden Culfa, işletmelerinin bayramda da hizmet vereceğini, beyaza bürünen Toros Dağları'nı panoramik olarak izlemek isteyenleri tesislerine beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

