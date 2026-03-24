        Antalya'da sağlık görevlisini darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanığın yargılanması sürüyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık görevlisi Hamit Aras'ı (31) darbederek öldürdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.İ. (20) ve M.E.K. (17) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar G.A. (17) ve İ.S. (17) duruşmada yer almadı.

        Duruşmada savunma yapan M.E.K, maktule vurduktan sonra çantasını aldığını belirterek, "Kendimi kaybettim ve yumruk attım. O an gerçeği çok farklı anladım. Ani gelişti. Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim. Böyle bir şey olacağını bilseydim yanına hiç yanaşmazdım. Pişmanım." dedi.

        Sanık S.İ. de maktulün ölmesini istemediklerini dile getirerek, "Bayıldı zannettik. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Duruşmada Aras'ın öldürülme anını gösteren iyileştirilmiş güvenlik kamera kaydı izlendi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.E.K. ile tutuksuz sanık İ.S'nin kemik yaşının belirlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Hamit Aras, 1 Mart 2025 saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından para ve değerli eşyalarını vermediği için darbedilmişti.

        Aras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheliler İ.S, G.A, S.İ. ve M.E.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklanmış, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

