        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik bale türünün önemli eserlerinden "Giselle"yi sanatseverlerle buluşturacak.

        Giriş: 24.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini anlatan eser, 26 ve 28 Mart saat 20.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Adolphe Adam'ın etkileyici müzikleriyle hafızalara kazınan eserin imza koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot'ya ait. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan "Giselle", Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor. Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor. Antalya DOB Orkestrasını Orkestra Şefi Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancılığını Sibel Aydın gerçekleştiriyor.

        Romantik bale repertuvarının unutulmaz karakterlerini sahneye taşıyan eserde "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Kanat N. Uulu, "Hilarion"u Burak Özbek, "Wililerin kraliçesi Myrtha"yı da Milina Fidan canlandıracak. "Köy Pas de Deux" bölümünde ise Riine Sasaki ve Teimu Onishi teknik ustalıkları ve zarif yorumlarıyla eserin pastoral atmosferine güçlü bir dans diliyle katkı sunacak.

        Gösterinin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Benzer Haberler

        Turunç Masa'ya yapılan başvurular arasında en yoğun talep, evde bakım hizme...
        Turunç Masa'ya yapılan başvurular arasında en yoğun talep, evde bakım hizme...
        Antalya'da renkli bahar göçü; 3 günde 103 tür
        Antalya'da renkli bahar göçü; 3 günde 103 tür
        Ceza yememek için plakayı kapattı: 223 bin 719 TL ceza yedi Plakayı kapatan...
        Ceza yememek için plakayı kapattı: 223 bin 719 TL ceza yedi Plakayı kapatan...
        Markette 19 yaşındaki genci hayattan koparan cinayet anına ait görüntüler o...
        Markette 19 yaşındaki genci hayattan koparan cinayet anına ait görüntüler o...
        Antalya'da inşaat malzemeleri deposunda yangın Yaklaşık 2 saatlik çalışma s...
        Antalya'da inşaat malzemeleri deposunda yangın Yaklaşık 2 saatlik çalışma s...
        'Sahilkondu' ve barakalara yıkım süreci; lağımları nehri ve denizi kirletiy...
        'Sahilkondu' ve barakalara yıkım süreci; lağımları nehri ve denizi kirletiy...