Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik bale türünün önemli eserlerinden "Giselle"yi sanatseverlerle buluşturacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini anlatan eser, 26 ve 28 Mart saat 20.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunulacak.



Adolphe Adam'ın etkileyici müzikleriyle hafızalara kazınan eserin imza koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot'ya ait. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan "Giselle", Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor. Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor. Antalya DOB Orkestrasını Orkestra Şefi Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancılığını Sibel Aydın gerçekleştiriyor.



Romantik bale repertuvarının unutulmaz karakterlerini sahneye taşıyan eserde "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Kanat N. Uulu, "Hilarion"u Burak Özbek, "Wililerin kraliçesi Myrtha"yı da Milina Fidan canlandıracak. "Köy Pas de Deux" bölümünde ise Riine Sasaki ve Teimu Onishi teknik ustalıkları ve zarif yorumlarıyla eserin pastoral atmosferine güçlü bir dans diliyle katkı sunacak.



Gösterinin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

