        Sillyon Antik Kenti'ndeki asırlık Yörük-Türkmen evleri turizme kazandırılıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde yer alan ve tarihi eser hüviyeti kazandırılan asırlık dört Yörük-Türkmen evi orijinaline uygun restore edilerek turizme kazandırılıyor.

        Giriş: 24.03.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Güçlü savunma sistemi nedeniyle Büyük İskender'in ele geçiremediği şehir olarak tarihe geçen Sillyon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Opet ana sponsorluğunda çalışmalar sürüyor.

        Yaşamın kesintisiz 7 bin yıldır süregeldiği, birçok kültüre ev sahipliği yapması nedeniyle medeniyetlerin beşiği olarak gösterilen Sillyon'un son sakinleri arasında ise Yörük-Türkmenler yer alıyor.

        Antik kent sınırları içinde yer alan asırlık Yörük-Türkmen evlerinde, kazı başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran'ın önderliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Tarihi yapılardan birisinin de Yeşilçam'ın unutulmazlarından "Köprü" filminde Kadir İnanır'ın yaşadığı evin olması dikkati çekiyor.

        - Evlere tarihi eser hüviyeti kazandırıldı

        Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, evlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapıldığını söyledi.

        Benzer mimari ile yapılan evleri korumak, yaşatmak, Yörük-Türkmen kültürünü gelecek nesillere taşımak amacıyla proje geliştirdiklerini belirten Taşkıran, "Öncelikle kurulumuzun desteğiyle evleri tescil ettirdik ve tarihi eser hüviyetine kazandırdık. Arkasından proje hazırladık ve uygulamalarını tamamladık. Hem bu evleri koruduk hem de tarihi eser hüviyetine kazandırarak uzun ömürlü olmalarını sağladık." dedi.

        Taşkıran, ayrıca bu evlere bir işlev de kazandırdıklarını vurgulayarak, "Birini kütüphane yaptık. Bir araştırmacının arkeoloji, sanat ve tarih anlamında çok rahat çalışabileceği bir altyapı oluşturduk. Evlerden birini de dijital arkeoloji laboratuvarına dönüştürdük. Bir tanesini de konuk evi olarak kullanıyoruz. Buradaki Yörük-Türkmen kültürünü muhafaza etmeye amaçlıyoruz." diye konuştu.

        - "Eve 'Kadir İnanır Evi' adını verdik"

        Tarihin Sillyon'un sadece bir dönemden ibaret olmadığını anlatan Taşkıran, "Burada Helenistik'ten Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya kadar tarih hiç durmamış. Biz de tarihin her aşamasına karşı bir sorumluluk bilinciyle hareket ederek korumaya, yaşatmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sillyon'u Antalya'nın turizm potansiyeli içerisine yavaş yavaş kanalize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antik kenti ziyaret edenlerin Yörük yaşamına dair izleri de artık bulabileceğini dile getiren Taşkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ziyaretçiler Yörük-Türkmen geleneğinde gördüğümüz ocaklık, halvet kısmı gibi mimari durumları görebilir. Buradaki 4 evin sahibi de kuzen. Bu evlerden bir tanesi misafir ettiği kişiler açısından çok farklı durumda. Kadir İnanır, Necla Nazır ve Fikret Hakan'ın başrollerini paylaştığı 'Köprü' filmine ev sahipliği yapmış. Türk sinemasının kült filmlerinden 'Köprü', bu evde çekiliyor. Evin bu özelliğini ziyaretçilere özellikle vurguluyoruz. Sanatçı Kadir İnanır'a da ulaştık. Evin restore edilmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi. Eve 'Kadir İnanır Evi' adını verdik. Hatta o filmde oynayan insanlar hala bu bölgede yaşıyor. Evi ziyaret ettiklerinde anıları canlandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Biri mezara, öteki hapise... Kardeşi katili oldu!
        Biri mezara, öteki hapise... Kardeşi katili oldu!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağlık görevlisini darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanığı...
        Antalya'da sağlık görevlisini darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanığı...
        Kepez'e Otizm Parkı yapılıyor
        Kepez'e Otizm Parkı yapılıyor
        Antalya'da 57 yıllık dostlar çay bahçesinde buluştular
        Antalya'da 57 yıllık dostlar çay bahçesinde buluştular
        Kepez'de otizmli bireyler için yeni yaşam alanı inşa ediliyor
        Kepez'de otizmli bireyler için yeni yaşam alanı inşa ediliyor
        Büyükşehir'den sınav haftası boyunca sıcak çorba ikramı
        Büyükşehir'den sınav haftası boyunca sıcak çorba ikramı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek