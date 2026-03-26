Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da yaşlı bireyler geleneksel sanatları deneyimledi

        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında "Her Yaşta Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Yaşlılık Çalışmaları Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlen etkinlik, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle farklı yaş gruplarını bir araya getirdi.

        Etkinlikte hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel Türk sanatları, katılımcılara uygulamalı tanıtıldı.

        Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan kültürel mirasın deneyimlendiği çalıştayda, katılımcılar hem öğrenme hem de üretme fırsatı buldu. Keçe ve dokuma çalışmaları da nostaljik anların yaşanmasını sağladı.

        Çalıştayın koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, sanatın evrensel bir değer olduğunu ve her yaştan bireyin sanatla buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

        İleri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçladıklarını anlatan Eroğlu, "Yaşlılar bizim kıymetli büyüklerimizdir. Onların hayatın içinde aktif şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 'Her Yaşta Sanat' sloganı ve 'Gelenekselimiz Geleceğimizdir' ilkesiyle etkinlik düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aydan Ünal, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük ile fakülte yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu

        Benzer Haberler

        Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Alanya'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Kaş açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        Kaş açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        Manavgat Turizm Yolu'nda mutlu son Arazi sahiplerinin mahkeme kararıyla kap...
        Manavgat Turizm Yolu'nda mutlu son Arazi sahiplerinin mahkeme kararıyla kap...
        Kumluca'da "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi
        Kumluca'da "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi
        Kaş'ta kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
        Kaş'ta kuzugöbeği mantarı sezonu başladı