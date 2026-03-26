13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular, 31 madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular, 31 madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın üçüncü gününde yıldız kızlar kategorisinde Türk sporcular, 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.
Yarın yıldız erkek sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.
