İran Milli Futbol Takımı, Antalya'da kamp yapıyor
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren İran Milli Futbol Takımı, otelin sahasında antrenman yaptı.
Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, istasyon çalışması yaptıktan sonra iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalıştı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
İran Milli Futbol Takımı, yarın Mardan Stadı'nda Nijerya, 31 Mart Salı günü ise Kosta Rika ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 1 Nisan'da Antalya'dan ayrılacak.
