        Kepez'de Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Kepez Belediyesi tarafından, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında özel bireyler ve ailelerine yönelik program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Antalya Down Sendromlular Derneği organizasyonunda düzenlenen programda, özel bireyler ve aileleri akşam yemeğinde bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinliğe Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Çiçek, dernek başkanı Gülcan Ay ile çok sayıda aile katıldı.

        Programda konuşan Gülcan Ay, 21 Mart dolayısıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, down sendromlu bireylerin toplumsal hayatta daha görünür olması ve üretime katılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise etkinliğin birlik ve farkındalık açısından önem taşıdığını dile getirerek, mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında down sendromlu ve otizmli çocuklar için özel bir parkın hizmete açılacağını bildirdi.

        Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da programın anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, ilçedeki birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
