Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 19 madalya kazandı.



Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.



Turnuvanın beşinci gününde ​​​​​​​genç kızlar kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.



Yarın genç erkek sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.



