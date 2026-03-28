Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi

        Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Engel yok, spor var" projesi kapsamında eğitim alan özel öğrenciler, elde ettikleri sportif başarılarla dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Kumluca'da spor yoluyla öğrencilerin sosyalleşmesini, özgüven kazanmasını ve çok yönlü gelişimini hedefleyen proje kapsamında, özel öğrenciler başarılara imza atıyor.

        Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sürdürülen antrenman programlarının ardından Antalya'da düzenlenen müsabakalara katılan öğrenciler, kendi branşlarında derece elde etti.

        Gülle atma branşında üç madalya kazanan öğrenciler kürsüye damga vururken, uzun atlama dalında yarışan bir öğrenci ise Antalya il birincisi oldu.

        Elde edilen başarılarla öğrenciler, mayıs ayında Samsun'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        Sporcuların 7-8 Nisan'da Antalya’da düzenlenecek Atletizm Federasyonu yarışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

        Başarıların ardından derece elde eden öğrenciler, proje ekibi ve okul yöneticileri, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Tekdemir, öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Sporculara çeşitli ödüller veren Tekdemir, "Elde ettiğiniz bu başarı azmin, emeğin ve inanmanın en güzel göstergesidir. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve özgüven kazanması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Sizlerden bundan sonraki süreçte daha büyük başarılar bekliyoruz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı

        Benzer Haberler

        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
        Antalya'da oto boyama atölyesindeki yangında iki iş yeri zarar gördü
        Antalya'da oto boyama atölyesindeki yangında iki iş yeri zarar gördü
        Antalya'da araç boyama atölyesindeki yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı
        Antalya'da araç boyama atölyesindeki yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı
        Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı
        Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı
        Alanya Ultra Trail'de şampiyonlar belli oldu
        Alanya Ultra Trail'de şampiyonlar belli oldu
        Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile...
        Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile...