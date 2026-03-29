        Yemek borusu kanserlerinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

        AYŞE YILDIZ - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yemek borusu kanserinden korunmak için çok sıcak içecek alışkanlığından vazgeçmek gerektiğini belirterek, erken teşhisin tedaviyi kolaylaştırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Aynı zamanda Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri olan Coşkun, "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, çayın, kahvenin ya da yiyeceklerin çok sıcak tüketilmesinin doğru bir davranış olmadığını ifade etti.

        Sıcak içecek tüketimini alışkanlık haline getirmemek gerektiği uyarısında bulunan Coşkun, "Bir, iki defa sıcak tüketmenin hiçbir zararı yok ama düzenli olarak özellikle çayı, sıvı gıdaları fazla sıcak tüketmenin, o yemek borusunda yaptığı yanma, oradaki birtakım değişiklikler ve daha sonradan hücrelerin değişikliğe uğraması sonucu kanser riski artıyor." diye konuştu.

        Coşkun, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sıcak çay tüketim alışkanlığı olduğunu ve bu alışkanlığa bağlı bölgede yemek borusu kanserinin sık görüldüğünü dile getirdi.

        - "Yutma güçlüğü en belirgin belirtisi"

        Tedavi etmeye çalıştıkları hastalar olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

        "Teşhis ne kadar erken olursa o kadar iyi tedavi ediyoruz. Ama yemek borusu kanserleri maalesef ilerlediği zaman tedavisi zorlaşan bir hastalık. Cerrahi operasyonlar, ışın tedavisi, yeni akıllı ilaçlar gibi tedavi seçeneklerimiz var ve iyi neticeler elde ediyoruz. Ama gönül istiyor ki bunların sıklığını azaltalım, kanser olmadan önleyelim. Bunun için çaba sarf etmek, dikkat etmek gerekiyor."

        Coşkun, yemek borusu kanserinin en belirgin özelliğinin yutma güçlüğü olduğuna dikkati çekerek, kilo kaybı, beslenme bozuklukları, yemek yerken yanma ve bulantının da hastalığın belirtileri olduğunu kaydetti.

        Yemek borusu kanserinin oldukça sinsi ilerlediğini dile getiren Coşkun, erken evrelerde bazen belirgin şikayet vermediğini, tümör büyüyüp yemek borusunu tıkadığında bazı belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

        Kanserden korunmak için bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Coşkun, semaver gibi geleneklerle çayın kaynarken tüketilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

        Coşkun, çayın hiçbir zararı yokken, sıcak tüketildiğinde sürekli yanmaya bağlı mukozada birtakım değişiklikler olduğunu ve bunun bazılarında kansere dönüşebildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar, üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesine ilişkin uygulama...
        YÖK Başkanı Özvar, üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesine ilişkin uygulama...
        Çiçek Desenleri Günleri'ne başvurularda son gün 31 Mart
        Çiçek Desenleri Günleri'ne başvurularda son gün 31 Mart
        Alacabel'de yağmur kara döndü, kar kalınlığı 5 santime ulaştı Akseki-Seydiş...
        Alacabel'de yağmur kara döndü, kar kalınlığı 5 santime ulaştı Akseki-Seydiş...
        Uzm. Dr. Murat Oynak: "Kriyoablasyon cerrahiye uygun olmayan hastalar için...
        Uzm. Dr. Murat Oynak: "Kriyoablasyon cerrahiye uygun olmayan hastalar için...
        Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu, sürücüsü kayıplara karıştı
        Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu, sürücüsü kayıplara karıştı
        Ormanlarda sessiz tehlike; çam kese tırtılı uyarısı
        Ormanlarda sessiz tehlike; çam kese tırtılı uyarısı