Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan hortum bazı seralarda hasara neden oldu.



İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çıkan hortum nedeniyle Sarıkavak Mahallesi'ndeki seralarda hasar oluştu. Üreticiler, sabah saatlerinden itibaren zarar gören seralarında çalışma başlattı.



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, yaşanan afetten dolayı çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını ve zarar gören çiftçileri ziyaret ederek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.



Çiftçilerin yaşadıkları zorlukları iyi bildiklerini anlatan Kökce, "Maalesef bu yıl çiftçilerimiz açısından afetlerle geçen bir yıl oldu. Gece meydana gelen hortumda Sarıkavak Mahallesi'nde bazı çiftçilerimizin seraları zarar gördü. İnşallah devletimiz çiftçilerimizin yaralarının sarılması konusunda gereken desteği sağlar." diye konuştu.



Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin de saat 03.30 sıralarında sağanakla aniden çıkan hortumun seralarda zarara neden olduğunu ifade etti.

