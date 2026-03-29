Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da düzenlenen "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi" tamamlandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi", genç onkologları, deneyimli bilim insanlarını ve uluslararası konuşmacıları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneğince organize edilen kongreye, genç hekimler aktif katılım sağladı. Bilimsel oturumların yanı sıra kongrede hukuk alanında da sunumlar gerçekleştirildi.

        Hukuk oturumunda hekimlerin ve hastaların sağlık hizmeti sunumu sırasında karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Hekimlerin hatalı tıbbi uygulama davaları, bilirkişi süreçleri ve ilaç geri ödeme mekanizmaları konuları tartışıldı, çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

        Kongrede yer alan yabancı konuşmacılar ise uluslararası deneyimlerini paylaştı. Bu kapsamda uluslararası işbirliklerinin önemi vurgulanırken, Türk onkolojisinin global ölçekte daha güçlü konuma ulaşması için atılması gereken adımlar ele alındı.

        Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine, organizasyonun genç onkologların gelişimi açısından önemli boşluğu doldurduğunu belirtti.

        Genç hekimlerin, kongrede yalnızca dinleyici değil, aynı zamanda aktif sunum yapan ve bilimsel tartışmalara yön veren konumda yer almalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, genç onkologların güncel gelişmelere hakimiyetinin, Türkiye'de onkolojinin geleceği adına umut verici olduğunu kaydetti.

        Coşkun, "Kongre, hem bilimsel içerik hem de mesleki dayanışma açısından son derece verimli geçti. Genç onkologların gösterdiği performans gelecek adına büyük umut veriyor. Kongremiz, bilim, hukuk ve uluslararası işbirliğini aynı platformda buluşturarak katılımcılara kapsamlı bir perspektif sundu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da yağış sonrası güneş açtı, sahillerde yoğunluk oluştu
        Antalya'da yağış sonrası güneş açtı, sahillerde yoğunluk oluştu
        Alanya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi yüzerek kurtuldu
        Alanya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi yüzerek kurtuldu
        Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi
        Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
        Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
        Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
        Gazipaşa'da gece yarısı kaza: 5 yaralı
        Gazipaşa'da gece yarısı kaza: 5 yaralı