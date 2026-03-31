        İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Antalya'daki hazırlık maçında dayanışma örneği sergilendiğini açıkladı

        İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçı öncesi savaşta hayatını kaybedenlerin anılmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Habibullahzade, Kosta Rika'yı Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde 5-0 yendikleri ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da ilk yarısını izlediği karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

        Büyükelçi Habibullahzade, savaştan dolayı ülkesinde yaşananlara değinerek, "Spor kompleksleri, stadyumlar vuruldu. İnsanlar öldürüldü. Okuldaki çocuklar şehit edildi. Askerler ölüyor. Burada da insanlar, onların fotoğraflarını gösterdi, onlarla bir dayanışma, sosyal sorumluluk gösterdiler." ifadesini kullandı.

        Müsabaka seremonisinde savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarıyla yer alan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerinin milli marşı okunurken de fotoğrafları ellerinden bırakmamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

