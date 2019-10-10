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Tur şirketi şoförü, minibüste ölü bulundu

DHA

ANTALYA'da bir tur şirketinde çalışan Yusuf C. (46), şoförlüğünü yaptığı minibüste ölü bulundu. Yusuf C.'nin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü koku gelmesi üzerine sol arka camdan aracın içine bakan bir vatandaş, hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yusuf C. olduğu belirlenen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde şırınga izi ve cesedin yanında boş bir enjektör buldu. Yusuf C.'nin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Polis, aracın plakasından tur şirketi sahiplerine ulaştı. Olay yerine gelen araç sahipleri, minibüsün ve firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda da bulunduklarını söyledi. Yapılan incelemede, araçtaki GPS cihazının ise söküldüğü görüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yusuf C.'nin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
 

ANTALYA

10 Ekim 2019 Perşembe

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