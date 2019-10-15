Prof. Dr. Ertürk: Cinsel suçların sayısı bilinenden daha fazla

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Ertürk: Cinsel suçların sayısı bilinenden daha fazla

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, cinsel suçların dünyanın gelişmiş ülkelerinde, en geri kalmış ülkelerinde çok aktüel olarak gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, "Tüm toplumlarda görülen cinsel suçların sayısı, bilinenden daha fazladır" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, cinsel suçların dünyanın gelişmiş ülkelerinde, en geri kalmış ülkelerinde çok aktüel olarak gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, "Tüm toplumlarda görülen cinsel suçların sayısı, bilinenden daha fazladır" dedi.
Avrupa Birliği ERASMUS programı kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile AÜ Edebiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenen 'Avrupa Birliği ülkelerindeki cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm alan yetişkinlerin rehabilitasyonunda uygulanan müdahale yöntemleri' konulu proje çalıştayı, AÜ Bumin Kağan Konferans Salonu'nda yapıldı. Çalıştayın açılışına, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.
'CİNSEL SUÇLARIN SAYISI, BİLİNENDEN DAHA FAZLA'
AÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Türkiye'nin son yıllarda en fazla konuştuğu konuyu konuşmak, tartışmak ve sonuçlarını değerlendirmek için toplandıklarını söyledi. Cinsel suçların coğrafi bölgeye ve toplumların sosyal, kültürel, ekonomik durumlarına bağlı olarak gelişen bir suç şekli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Ertürk, şöyle dedi:
"Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde, en geri kalmış ülkelerinde de çok aktüel olarak gündemdeki yerini koruyan bir konu. Tabii ki kadın erkek, çocuk genç, yaşlı her cinsten, her meslekten ve sınıftan insan cinsel suça maalesef maruz kalabiliyor. Bunun bir yaş sınırlaması da yok. Cinsel suçların görülme oranlarının değerlendirilmesinde toplumlar ve kültürler arası bazı farklılar olsa da genel olarak hiçbir yerde hoş karşılanmayan ve suçun ağırlık derecesine göre cezalandırılan bir durumdur. Tüm toplumlarda görülen cinsel suçların sayısı, bilinenden daha fazladır. Tabii ki biz sadece gündeme yansıyan şekliyle biliyoruz ama ön tarafta oturan misafirlerimiz buna birebir, bütün oranları ile şahit oluyor. Mağdurlar bu travmayı yaşamları boyunca çekmektedir. Cinsel saldırılar, tecavüz ve öldürmeye kadar giden bir yelpazede yer almaktadır. Tecavüz olayı bir mağdur tarafından yaşanan veya yaşanabilecek en büyük psikolojik travmalardan biridir ve mağdur açısından çok ciddi sonuçları olabilmektedir."
'CİNSEL SUÇUN GEREKÇESİ OLAMAZ'
Hiç kimsenin cinsel saldırıya maruz kalmak istemediğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mustafa Ertürk, şöyle devam etti:
"Hiç kimse cinsel suçu hak etmez ve cinsel suçun gerekçesi olamaz. Cinsel dokunulmazlık suçlarının toplumun her kesimini tehdit etmesi, mağdurların gelecek yaşamları üzerinde ciddi sorunlar yaratması nedeniyle, bireylerin, ailelerin, toplumların ve medyanın da gündeminden düşmemektedir. Maalesef son yıllarda bu haberleri medya gündeminde görmediğimiz akşam olmuyor. Bazı ülkelerde cinsel suçlular belli oranlarda cezaevlerinde cezalarını çektikten sonra denetimli serbestlik kapsamında cezalarının geri kalanı çekmekte ve kontrol altında tutularak rehabilitasyon yoluna gidilmektedir. Cinsel suçlular normal ruhsal yapıdaki kişiler olduğu gibi, yasalardan, rehabilitasyon uygulamalarından ve toplumlardan hiç etkilenmeyen anti sosyal yapıdaki kişiler de olabilir. Hal böyle olunca da denetimli serbestlik uygulamalarının sonuçları ön plana çıkmaktadır."
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise suç işleyenleri cezalandırmada iki amacın olduğuna dikkat çekerek, "Birincisi caydırıcılık, ikincisi topluma kazandırma, ıslahtır. Biz caydırıcılık bölümünü kapalı, açık cezaevlerimizde hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle yerine getiriyoruz. Daha sonra Denetimli serbestlik müdürlüklerimiz hüküm giyen vatandaşlarımıza bir kısım denetim ve gözetim planları yapıyor. Bu kapsamda uzmanlarımız vasıtası ile seminerler, eğitimler veriliyor, kamu yararına çalışma şeklinde infazları gerçekleştiriliyor. Böylece bu vatandaşlarımızın tekrar ıslah olmaları, topluma kazandırılmaları ve ailelerine faydalı olmaları yönünde çalışmalar yapılıyor" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan oturumlarla özellikle İngiltere ve Almanya'daki rehabilitasyon modelleri tartışıldı.

ANTALYA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
YEREL HABERLER Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden ...
Turistler için otobüsle ring seferleri başlıyor Başkan Böcek turizmcilerle bir araya geldi " Antalya’nın tarihi, turistik, estetik merkezlerinden geçen otobüslerle ring seferleri başlatacağız" “Yılbaşında Antalya ışıl ışıl olacak”
YEREL HABERLER Turistler için otobüsle ring seferleri ...
'Yıldızların Altında Manavgat' Ulusal Şiir Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER 'Yıldızların Altında Manavgat' Ulusal Şiir Yarışması ...
Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Antalyaspor'a kutlama
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Antalyaspor'a kutlama
Örtüaltı kaçak Hint keneviri üretimine jandarma baskını Serada salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Örtüaltı kaçak Hint keneviri üretimine jandarma ...
ATM’ye kart kopyalama düzeneği operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER ATM’ye kart kopyalama düzeneği operasyonuna 1 ...
Mutfak mirası gastronomi çalışma turu başladı
YEREL HABERLER Mutfak mirası gastronomi çalışma turu başladı
Doç.Dr. Özer llkgün: “Meme kanserine yakalanma yaşı düştü”
YEREL HABERLER Doç.Dr. Özer llkgün: “Meme kanserine yakalanma yaşı ...
Merve ve Derin’e başarılı operasyon
YEREL HABERLER Merve ve Derin’e başarılı operasyon
Alanya Belediyesi’nden Engelsiz Plaja örnek proje
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden Engelsiz Plaja örnek proje
Elmalı'da öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
YEREL HABERLER Elmalı'da öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Bu yem altın değerinde Çuvalı 80 TL'den yok satıyor
YEREL HABERLER Bu yem altın değerinde Çuvalı 80 TL'den yok satıyor
Antalyaspor'da Charles sevinci
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Charles sevinci
Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, ...
Sinekle etkin mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Sinekle etkin mücadele sürüyor
Alanyaspor'dan Rektör Kalan’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Alanyaspor'dan Rektör Kalan’a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Uysal, “Spor setleri de üreteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Spor setleri de üreteceğiz”
Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Yoldan çıkan uçağın pilotu: "Hava akımıyla uçak yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarparak durdu" Pilot Ersin Bilen, piste gitmek için dolmuş yaptığı sırada bir anda rüzgara yakalandığını ve uçağın yoldan çıkarak kaza yaptığını, kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını söyledi Aynı bölgede daha önce düşen iki eğitim uçağında 4 kişi hayatını kaybetmişti
YEREL HABERLER Yoldan çıkan uçağın pilotu: "Hava akımıyla uçak yolun ...
Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı
Hekim Adayları beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Hekim Adayları beyaz önlüklerini giydi
ATM’ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun yapamadan yakalandı
YEREL HABERLER ATM’ye kart kopyalama düzeneği kuran 3 şüpheli vurgun ...
Polisi "sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti, 6 ayrı suç ve kasten öldürmekten 13 yıl hüküm giydiği ortaya çıktı Cezaevi firarisinin “Benim kuzenim İzmir’de general” yalanı tutmadı
YEREL HABERLER Polisi "sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti, 6 ayrı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X