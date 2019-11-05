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Erol Bulut: “Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız” Alanyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları ...

İHA

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının Zor bir deplasman olduğunu belirterek, "3 puanla dönmek bizim adımıza çok iyi olacak. Tabii bu söylemekle değil, ilk başta çalışıp sahada doğruları yaparak Trabzonspor'dan 3 puan almaya çalışacağız" dedi.

Erol Bulut: “Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız” Alanyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının Zor bir deplasman olduğunu belirterek, ”3 puanla dönmek bizim adımıza çok iyi olacak. Tabii bu söylemekle değil, ilk başta çalışıp sahada doğruları yaparak Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız” dedi.
Süper Lig’in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma çalışmalarıyla başladı. Turuncu yeşilli ekip, daha sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı. Futbolcular antrenmanı 4 takım iki ayrı grup halinde dar alanda dayanıklılık amaçlı oyun çalışmasıyla tamamladı. Sakatlığı bulunan Lokman, Juanfran ve Musa antrenmana katılmadı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Bizim işimiz çalışıp daha iyisini yapabilmek”
Ligdeki lider oluşuna değinen teknik adam Bulut, liderliklerini sürdürmek için mücadele edeceklerini aktardı. Bulut, “Futbolcularımı tebrik ediyorum. Onlarda haftalardır bu liderliği sürdürüyorlar. İyi çalışıyoruz ve iyi futbol oynuyoruz ama maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. O olay bizleri üzüyor. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama bazen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu şansızlık 34 maçta oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, şuan aradaki fark 56 puan olabilirdi. Futbolda böyle şeyler de var tabii pozisyonları kaçırabiliyorsunuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim işimiz bu zaten çalışıp daha iyisini yapabilmek. Bunu başarmaya çalışıyoruz” dedi.

“Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız”
Karşılaşacakları Trabzonspor maçına da değinen Bulut, kendi evinde iyi oynayan bir ekiple maç yapacaklarını belirtti. Bulut, ”Trabzonspor Avrupa Ligi’nde oynuyor. Kendilerine de başarılar diliyorum. Kendi evinde iyi oynayan bir ekip, taraftarı da arkasına alınca daha farklı sonuçlar elde edebiliyorlar. Saha içerisinde taraftardaki 12’inci gücü alabiliyorlar ama bizim için bir şey fark etmeyecek. Sonuçta bir maça çıkacağız, deplasman veya kendi evimizde olmamız fark etmiyor. Oyuna bir puanla başlıyorsunuz. Biz fazlasını almaya çalışacağız inşallah. O yüzden zor olan bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza çok iyi bir şey olacak. Tabii bu söylemekle değil, ilk başta çalışıp sahada doğruları yaparak Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız” diye konuştu.

“İnşallah bu şekilde sezon sonuna kadar devam ederiz”
Bir gazetecinin ‘Bu sezon Ligin üst sıralarında başarılı Anadolu takımlarının olduğunu’ sorması üzerine cevap veren Bulut, şunları söyledi:
“Daha öncede söylediğim gibi daha sezonun ilk haftalarındayız. An itibariyle böyle devam ediyor ama ne kadar bunu sürdürebiliriz ona bakmak lazım. İnşallah uzun süre başarılarımızı devam ettirebiliriz. Sonuçta Anadolu takımları da Süper Lig takımları, sadece İstanbul takımları yok sonuçta. Onlarda büyük takımlara diş gösteriyor. Bunun da iyi olduğunu düşüyorum çünkü bu şekilde devam ederse ligimizin değerini ve kalitesini o şekilde arttırmış olacak. İnşallah bu şekilde sezon sonuna kadar devam ederiz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

05 Kasım 2019 Salı

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