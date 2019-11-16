Toroslarda sonbahar güzelliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toroslarda sonbahar güzelliği

DHA

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.
Kaş'a bağlı Dirgenler ve Gürsu mahallelerindeki yemyeşil çam ormanları arasında kalan bölgede sonbaharın görsel güzelliği yaşanırken, yeşilin arasında sapsarı nar bahçeleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 400 ile 800 metre arasında değişen bölgede ortaya çıkan manzara, görenleri etkiliyor.
1200 rakımdaki Gömbe Yaylası'nda da sonbaharda yaprak döken ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Birçok vatandaş bölgedeki sonbahar güzelliğini cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

ANTALYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demre'de denizde hortum çıktı
YEREL HABERLER Demre'de denizde hortum çıktı
Alanya’da 504 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da 504 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
FETÖ bahanesiyle 228 bin TL ve yüklü miktarda altın çalan zanlı tutuklandı Kandırdığı mağduru başka bir dolandırıcılık olayına maşa yaptı
YEREL HABERLER FETÖ bahanesiyle 228 bin TL ve yüklü miktarda altın ...
Antalya’da asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Antalya’da asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
DTO’dan Kemer çıkarması
YEREL HABERLER DTO’dan Kemer çıkarması
Dürümcüye verdiği sipariş hazırlanırken kaşla göz arasında telefonu cebine indirdi İlk denemesinde telefonu alamayan hırsız, ikinci deneme için içecek sipariş edip görevliyi uzaklaştırdı İşyeri çalışanının masaya bıraktığı telefonu çaldığı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Daha önce kasten yaralama ve uyuşturucudan da hakkında işlem yapıldığı belirlenen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Dürümcüye verdiği sipariş hazırlanırken kaşla göz ...
15 oyuncu Milli Takımlarda
YEREL HABERLER 15 oyuncu Milli Takımlarda
Çevreci Komşu Kart’ta 4 milyona doğru
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’ta 4 milyona doğru
Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: "Artık kanser tek bir ekip işi değil, çoklu göz, çoklu insan, çoklu akademik aktivitelerin birleşmesiyle çözülecek bir iş" "Gerek siyasetçi, gerek hekim, herkes kanser olabiliyor, yaşamla mücadeledir bu" "Bugün bir bakanın ülkesine güvenmesi annesini ülkesinde tedavi etmesi gurur vericidir"
YEREL HABERLER Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. ...
(ÖZEL) İşitme engelli Selver, Türk spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) İşitme engelli Selver, Türk spor tarihine ...
Antik gemi Patara’ya taşındı 14 metre uzunluğunda ve tamamen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', sergilenmek üzere karayoluyla Patara Antik Limanı’na götürüldü
YEREL HABERLER Antik gemi Patara’ya taşındı 14 metre uzunluğunda ve ...
Orman çöpleri, kadınların elinde dövize dönüştü
YEREL HABERLER Orman çöpleri, kadınların elinde dövize dönüştü
İngiliz turistte katlamalı artış trendi
YEREL HABERLER İngiliz turistte katlamalı artış trendi
Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en ...
Bakan Çavuşoğlu, bu kez kürsüye annesini kanser sebebiyle kaybeden bir evlat olarak çıktı Annesini kanser sebebiyle kaybeden Bakan Çavuşoğlu yaşadıklarını, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’yi kanser alanında temsil eden bilim adamları ve Antalyalı iş adamlarıyla paylaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hayat bizi o zaman başka bir sorumlulukla, yükümlülükle baş başa bıraktı, orayı (AKPM) yönetirken rahmetli anacığımın hastalığını yönetmekle karşı karşıya kaldım" "Rahmetli annemin hastalığı 3. dereceydi, 6-8 ay yaşar dediler, 16 ay yaşadı, AKPM görevim bitti, son 10 gün annemle aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkı rahmetine kavuştu" "Türkiye’nin itibarını en çok yükseltenler de yurt dışında çalışıp doktor bilim adamı olup orada buluşlar yapan burada Türk bilim adamı var demesi bizleri gururlandırıyor" "Bakanlık olarak eskiden kanser olan personelimizi tedavi için yurt dışına görevlendiriyorduk, Türkiye’de artık kanser tedavisi en iyi şekilde yapılıyor, biz kendi personelimiz bu amaçla göndermiyoruz, haksızlık ta olmaması gerekiyor."
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, bu kez kürsüye annesini kanser ...
FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı
YEREL HABERLER Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp ...
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde tanıklar dinlendi
YEREL HABERLER Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde ...
Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı detayı Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara'nın ölmeden önce evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi Öldürülen Dilara’nın arkadaşı: “Dilara yeni bir yuva kurmak istiyordu, sonra vazgeçti" Dilara Kandak cinayeti davasına devam edildi
YEREL HABERLER Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı ...
Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta kaybetti
YEREL HABERLER Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta ...
Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri maçı
YEREL HABERLER Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri ...
Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu
Demre'de endişelendiren görüntü
YEREL HABERLER Demre'de endişelendiren görüntü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X