Toroslarda sonbahar güzelliği

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ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.

Kaş'a bağlı Dirgenler ve Gürsu mahallelerindeki yemyeşil çam ormanları arasında kalan bölgede sonbaharın görsel güzelliği yaşanırken, yeşilin arasında sapsarı nar bahçeleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 400 ile 800 metre arasında değişen bölgede ortaya çıkan manzara, görenleri etkiliyor.

1200 rakımdaki Gömbe Yaylası'nda da sonbaharda yaprak döken ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Birçok vatandaş bölgedeki sonbahar güzelliğini cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.



ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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