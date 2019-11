Antalyalı kadınlar, havuzda jimnastik ile form tutuyor Yaşları 50 ile 80 arasında değişen çeşitli meslek çalışanı ve ev hanımı 150 kadın, havuzda su jimnastiğiyle zinde kalıyor Kadınlar su jimnastiği ile formlarını koruyup, sağlık sorunlarında iyileşme sağladı 1 saat havuz içinde spor yapan kadınlar daha sonra, oyun havası eşliğinde göbek attı

Antalya’da yaşları 50 ile 80 arasında değişen çeşitli meslek gruplarına mensup çalışan kadınlar ve ev hanımları, yüzme havuzunda su jimnastiği yaparak güne başlıyor. Su jimnastiği ile formlarını koruyup, sağlık sorunlarında iyileşme sağlayan kadınların sayısı belediyenin de desteğiyle kısa zamanda 150'ye ulaştı.

Muratpaşa ilçesinde yaşları 50 ile 80 arasında değişen ve çeşitli meslek gruplarına mensup çalışan kadınlar ve ev hanımları Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan su jimnastiği kursuna büyük ilgi gösterdi. Yazın denizde yapılan etkinlik havaların yağışlı olması ve soğumaya başlamasıyla birlikte yüzme havuzuna alındı. Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ücretsiz su jimnastiği etkinliğine sağlıklı yaşam sürmek ve formlarını korumak isteyen kadınlar katılıyor. Saatler öncesinden havuza gelen kadınlar hazırlıklarını yaptıktan sonra kısa bir ısınma hareketlerinin ardından kendilerini suya bırakıyorlar. Hareketli müzik eşliğinde havuza giriş yapan antrenör Ülker Pınar Aydın Eren, atlama platformu üzerinden kadınlara yapacağı hareketleri gösteriyor. Müzikle su içinde ritim tutan kadınlar, hem spor yapıyor hem eğlenceli bir zaman geçiriyor. Onlarca kadının içinde bir erkeğin de jimnastik yapması dikkat çekti. Yaklaşık bir saat su içinde spor yapan kadınlar, daha sonra tesisisin çıkışında oyun havası eşliğinde göbek attı.

Kadınlar, haftada iki gün düzenlenen antrenmanda antrenörler eşliğinde havuzda yaptıkları jimnastikle form tutuyor. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kadınlar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sağlık için spor yapıyor.



"Denizde bitti, havuzda başladı"

Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Ülker Pınar Aydın Eren, 5 yıldır Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nda ev hanımlarına su jimnastiği yaptırdıklarını söyledi. Kadınlara bu imkanı sağlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür eden Eren, “Haftanın 4 günü ikişerli gruplar halinde 150 bayana spor yaptırıyoruz. Yazın denizde yaptığımız etkinliğimizi havaların soğumaya başlamasıyla birlikte havuza taşıdık. Denizde ve havuzda ilk su jimnastiği yaptıran belediyeyiz” dedi.



"Her yaştan kadın var"

Kadınların su jimnastiğine neden yönelmesi gerektiğini açıklayan Ülker Eren, “Etkinliklerime katılan kadınlarımızın çoğu ya emekli ya da ev hanımı. Her yaştan grubundan katılımcımız var. Gelenlerin bazılarında artan yaşla birlikte, eklem, boyun ağrısı, bel fıtığı olanlar var. Hem kaslarını güçlendiriyoruz, hem de hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı apartmanda birbirlerini tanımayan insanlar varken, burada kadınlar yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Tüm kadınlarımız evde oturmak yerine belediyenin ücretsiz kurslarına katılabilirler” diye konuştu.

Dersin müzikle başlayıp müzikle bittiğini dile getiren Ülker Eren, havuz içindeki bir saatlik derste herkes sağlığının elverdiği hareketleri yaptığını belirtti.



"En önemlisi mutlu olmaları"

Eren, su jimnastiğine gelen tüm kadınların dert ve tasalarını bir kenara bırakıp mutlu bir şekilde evlerine döndüklerini kaydetti. Genelde emekliler olmak üzere her meslek grubundan katılımcının olduğunu aktaran Eren, “Ders sonunda herkesin yüzünün gülmesi önemli. Anneler ne kadar mutlu olursa çocuklar ve ailede mutlu olur. Anneler de spor yapmalı" dedi.

Eren, bir saatlik egzersizlerin ardından etkinliğin oyun havasıyla göbek atarak son bulduğunu kaydetti. Havuzda bir de erkek bulunduğunu ifade eden Ülker Eren, tüm erkekleri kahvede vakit geçirmeleri yerine havuza davet edip spor yapmalarını istedi.



"Sporla rehabilite oldum"

65 yaşındaki Gül Burcu, emekli memur olduğunu hatırlatarak, yüzmeyi su jimnastiği sayesinde öğrendiğini kaydetti. Su korkusunu yendiğinin altını çizen Burcu, “Severek 3 yıldır devam ediyorum. Muratpaşa Belediyesine kadınlara ayrıcalık tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Kardeşim vefat etmişti. Onun ardından buranın sayesinde kendimi topladım. Spora başlayarak rehabilite oldum. Spora devam edelim, su en güzel terapidir” dedi.



"Kovuluncaya kadar buradayım"

51 yaşındaki Gülay Özge, ayak kaslarının zayıf olması nedeniyle su jimnastiğine geldiğini belirterek, “Sabah yüzmeye öğleden sonra jimnastiği geliyorum. Geldiğim günden itibaren hareketlerim gelişmeye başladı. Evde boşa zaman kaybetmeyelim. Sağlık açısından bana çok şey kattı. Geldiğimde zor yürüyorum şimdi yavaş yavaş olsa yürüyebiliyorum. Suyun çok faydası oldu, sağlığım elverdiği sürece geleceğim. Kovuluncaya kadar buradayım” ifadelerine yer verdi.



"İlk kez sporla tanıştı"

70 yaşındaki Tülay Sevim, evde geçen hayatının büyük bölümünün artık sportif aktivitelerle geçtiğini söyledi. İlk kez sporla ilgilenmeye başladığının altını çizen Sevim, “ 3 senedir su jimnastiğine geliyorum. Kendimi çok dinç hissediyorum. Kilo verdim. Mutluyum. Evde oturmak yerine yağmur çamur demeden spora geliyorum” diye konuştu.

