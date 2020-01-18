Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm’un şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Efecan’ın pasında topu alan Papiss Cisse’nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic’in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.

38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan’ın ortasında Bakasetas’ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc’i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx, Caulker xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xx, Salih xx, Siopis xx, Efecan xx, Djalma Campos xx, Bakasetas xx, Papiss Cisse xxx

Yedekler: Eray, Kaan, Onur, Emircan, Umut, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Bammou, Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Kvrzic x, Rienstra xx, Mert Kula x, Yasir xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin xx, Enver Cenk x, Mario Situm xx, Aksel x, Muris Mesanovic xx

Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Gustavo Campanharo, Emre Demir, Henrique, Ömer, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Tzavellas (dk. 38) (Aytemiz Alanyspor)

Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kart: Hasan Hüseyin (Kayserispor)

ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

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